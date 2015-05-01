Aşkı Bulunca

Bir yanlış anlama sonucu, eserleri eskisi kadar ilgi görmeyen bir ressam olan Liam Price’ın öldüğü dedikodusu çıkar. Bu haberle eserlerin satışlarının patladığını gören Liam, gerçeği söylemek yerine “Liam’ın erkek kardeşi” kimliği ile hayatını sürdürmeye karar verir. Fakat intihar eden ressam hikâyesini ilgi çekici bulan gazeteci McKenzie, Liam’ın peşine düşecek, aşk ikisinin de planlarını alt üst edinceye kadar oyun devam edecektir.