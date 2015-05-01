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Aşkı Bulunca

Posthumous

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Fragmanlar


Aşkı Bulunca
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir yanlış anlama sonucu, eserleri eskisi kadar ilgi görmeyen bir ressam olan Liam Price’ın öldüğü dedikodusu çıkar. Bu haberle eserlerin satışlarının patladığını gören Liam, gerçeği söylemek yerine “Liam’ın erkek kardeşi” kimliği ile hayatını sürdürmeye karar verir. Fakat intihar eden ressam hikâyesini ilgi çekici bulan gazeteci McKenzie, Liam’ın peşine düşecek, aşk ikisinin de planlarını alt üst edinceye kadar oyun devam edecektir.

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Yorumlar

  • Filmler hakkında kolay kolay kötü yorum yapmam ama bu film 7,2 puanlık bir film değil. Tavsiyem gitmezseniz de olur...

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Oyuncular ve ekip

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