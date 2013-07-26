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Aşkın 10 Kuralı

10 regole per fare innamorare

0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkın 10 Kuralı
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Renato, kadınları baştan çıkarma konusunda oldukça başarılıdır. Oğlu Marco ise tam tersidir. Çekingen bir karaktere sahip olan Marco, kadınlar konusunda doğuştan şanssız olan bir gençtir. Stefania isimli güzel bir genç kadına aşık olduğunda, Renato oğluna yardım ederek sevdiği kızı kazanmasını sağlayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • sıkıcı bir film

  • vasat

  • film bana pek bi umut vermedi zaten imdb puanından belli, belki hoş vakit geçirmek için izlenebilir

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Oyuncular ve ekip

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