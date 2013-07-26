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Aşkın 10 Kuralı
10 regole per fare innamorare
0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :26 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Renato, kadınları baştan çıkarma konusunda oldukça başarılıdır. Oğlu Marco ise tam tersidir. Çekingen bir karaktere sahip olan Marco, kadınlar konusunda doğuştan şanssız olan bir gençtir. Stefania isimli güzel bir genç kadına aşık olduğunda, Renato oğluna yardım ederek sevdiği kızı kazanmasını sağlayacaktır.
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Yorumlar
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sıkıcı bir film
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vasat
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film bana pek bi umut vermedi zaten imdb puanından belli, belki hoş vakit geçirmek için izlenebilir
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