Aşkın Çekimi

2. Dünya Savaşı sırasında A.B.D ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, ulusa moral aşılamak amacıyla Dunkirk Muharebesi'nde kurtarılan askerlerin hikâyesini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catrin işe alınınca, birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur. Senaryo ekibinin başındaki Tom'un sayesinde savaşın tüm zorluklarına rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecektir.