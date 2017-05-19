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Aşkın Çekimi

Their Finest

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Fragmanlar


Aşkın Çekimi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2. Dünya Savaşı sırasında A.B.D ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, ulusa moral aşılamak amacıyla Dunkirk Muharebesi'nde kurtarılan askerlerin hikâyesini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catrin işe alınınca, birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur. Senaryo ekibinin başındaki Tom'un sayesinde savaşın tüm zorluklarına rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecektir.

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