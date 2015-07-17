Aşkın Dili

İngiliz çift Gemma ve Charlie Bovery, bir Fransız kasabasına yerleşir. Gemma burada, fırıncı Martin’le tanışır. Gemma’nın ünlü roman kahramanı Madame Bovary ile olan isim benzerliği, bir edebiyat tutkunu olan Martin’i derinden etkiler. Güzelliğiyle bütün kasabayı büyüleyen Gemma, kasabadan yakışıklı bir delikanlının ve eski sevgilisinin de denkleme girmesiyle kendini bir aşk macerasının içinde bulur.