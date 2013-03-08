Aşkın İzleri

Saint-Michel tepesini gezdikten sonra Marina ve Neil olayların tırmandığı Oklahoma'ya gelirler. Marina bir rahiple ve sürgünde olan kendi yetenekleriyle başa çıkmaya çalışan bir yoldaşla karşılaşır. Tüm bunlar olurken Neil , Jane adındaki çocukluk arkadaşıyla aralarındaki bağı yenilemekle meşguldür