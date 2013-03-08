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Aşkın İzleri
To the Wonder
0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Gösterim Tarihi :8 Mart 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Saint-Michel tepesini gezdikten sonra Marina ve Neil olayların tırmandığı Oklahoma'ya gelirler. Marina bir rahiple ve sürgünde olan kendi yetenekleriyle başa çıkmaya çalışan bir yoldaşla karşılaşır. Tüm bunlar olurken Neil , Jane adındaki çocukluk arkadaşıyla aralarındaki bağı yenilemekle meşguldür
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Yorumlar
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Bu filmin vizyonda hiç fark edilmeden silinip gitmesini hiç istemezdim. umarım fark edip izleyenler olmuştur.
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Aşk filmleri sevmem ama ben bunu sevdim.Mutluka izleyin
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izledim ve çok sıkıldım. ama arkadaşım beğendi
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sırf javier için bile izlenir bu film. ekrana bu kadar yakışan birisini kaçırmamak lazım derim
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