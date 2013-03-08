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Aşkın İzleri

To the Wonder

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkın İzleri
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Saint-Michel tepesini gezdikten sonra Marina ve Neil olayların tırmandığı Oklahoma'ya gelirler. Marina bir rahiple ve sürgünde olan kendi yetenekleriyle başa çıkmaya çalışan bir yoldaşla karşılaşır. Tüm bunlar olurken Neil , Jane adındaki çocukluk arkadaşıyla aralarındaki bağı yenilemekle meşguldür

Galeri

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Yorumlar

  • Bu filmin vizyonda hiç fark edilmeden silinip gitmesini hiç istemezdim. umarım fark edip izleyenler olmuştur.

  • Aşk filmleri sevmem ama ben bunu sevdim.Mutluka izleyin

  • izledim ve çok sıkıldım. ama arkadaşım beğendi

  • sırf javier için bile izlenir bu film. ekrana bu kadar yakışan birisini kaçırmamak lazım derim

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Oyuncular ve ekip

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