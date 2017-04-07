Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Aşkın Krallığı - A United Kingdom
Paylaş

Aşkın Krallığı

A United Kingdom

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkın Krallığı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Parlak bir hukuk öğrencisi olan Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra'da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta sonra evlenmeye karar verirler…

Bechuanaland'ın yeni kralı adayı Seretse'nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. En çok da amcasına. Ruth'un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır.
Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinden politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Aşkın Krallığı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Aşkın Krallığı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir