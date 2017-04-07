Aşkın Krallığı

Parlak bir hukuk öğrencisi olan Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra'da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta sonra evlenmeye karar verirler…

Bechuanaland'ın yeni kralı adayı Seretse'nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. En çok da amcasına. Ruth'un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır.

Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinden politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.