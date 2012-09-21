Aşkın Ömrü Üç Yıldır

Karısı, edebiyat eleştirmeni olan Marc Marronier’i, başarılı bir yazar için terk eder. Marc, bunun hüznüyle aşk ve ilişkiler üzerine alaycı bir kitap yazmaya karar verir. Kitabı yazdığı sırada kuzeninin karısı olan Alice ile yaşayacakları kendi doğrularının da altüst olmasına sebep olacaktır.