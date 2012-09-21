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Aşkın Ömrü Üç Yıldır

L'amour dure trois ans

1 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkın Ömrü Üç Yıldır
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Karısı, edebiyat eleştirmeni olan Marc Marronier’i, başarılı bir yazar için terk eder. Marc, bunun hüznüyle aşk ve ilişkiler üzerine alaycı bir kitap yazmaya karar verir. Kitabı yazdığı sırada kuzeninin karısı olan Alice ile yaşayacakları kendi doğrularının da altüst olmasına sebep olacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Filme adını veren kimse kişiliks orunları var büyük ihtimal..

  • Aşkın ömrü sadece 3 yıl olmamalıdır. İlelebet sonsuza dek sürmelidir. Aşk olmazsa ömür de olmaz, hayat da olmaz.

  • 3 yıllık bir ilişki aşktan çok ihtiyaç yada hayranlıktan ibaret olur ...

  • Aşkın ömrü üç yıl olmamalı. İsminden kaybediyor :/

  • merak ettim şimdi

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Oyuncular ve ekip

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