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Aşkın Ömrü Üç Yıldır
L'amour dure trois ans
1 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :21 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Karısı, edebiyat eleştirmeni olan Marc Marronier’i, başarılı bir yazar için terk eder. Marc, bunun hüznüyle aşk ve ilişkiler üzerine alaycı bir kitap yazmaya karar verir. Kitabı yazdığı sırada kuzeninin karısı olan Alice ile yaşayacakları kendi doğrularının da altüst olmasına sebep olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Filme adını veren kimse kişiliks orunları var büyük ihtimal..
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Aşkın ömrü sadece 3 yıl olmamalıdır. İlelebet sonsuza dek sürmelidir. Aşk olmazsa ömür de olmaz, hayat da olmaz.
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3 yıllık bir ilişki aşktan çok ihtiyaç yada hayranlıktan ibaret olur ...
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Aşkın ömrü üç yıl olmamalı. İsminden kaybediyor :/
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merak ettim şimdi
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