Aşkın Renkleri

Nathalie hayatının aşkıyla harika bir evlilik yapmıştır. Eşini bir kazada kaybedince hayatı altüst olur, içine kapanık birine dönüşür. Bir gün hiç hesapta yokken kendini çalışma arkadaşlarından biri olan Markus’la öpüşürken bulur. Kimsenin çekici diyemeyeceği bir adam olan Markus’la bir geleceği olabilecek midir?