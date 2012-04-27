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Aşkın Renkleri

La délicatesse

1 kişi izlemiş. | 28 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkın Renkleri
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Nathalie hayatının aşkıyla harika bir evlilik yapmıştır. Eşini bir kazada kaybedince hayatı altüst olur, içine kapanık birine dönüşür. Bir gün hiç hesapta yokken kendini çalışma arkadaşlarından biri olan Markus’la öpüşürken bulur. Kimsenin çekici diyemeyeceği bir adam olan Markus’la bir geleceği olabilecek midir?

Galeri

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Yorumlar

  • daha yüksek bir puanı olmalıydı iyi bir anlatım ve kurgu

  • hayat neler getiyiro insana aşk geliveriyor kapıdan bu hikayede bunu güzel anlatmış beğendim ben

  • izlediğim sımsıcak filmlerdendi. bu bahar günlerde yapılacak güzel şeylerden

  • audrey tautou var dediler gittik :) beğenmekle beğenmemek arası kaldık.

  • imdb puanı gibi, 6.4 :)

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Oyuncular ve ekip

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