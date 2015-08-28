Aşkın Ritmi

DJ Cole’un (Zac Efron) hayatı, kendisini kanatları altına alan karizmatik DJ James (Wes Bentley) ile tanışmasıyla giderek karmaşık bir hal alır. Çünkü Cole, James’in genç ve güzel kız arkadaşına (Emily Ratajkowski) aşık olmaya başlar. Yasak ilişkisinin derinleşmesi ve arkadaşlarıyla arasının eskisi gibi olmaması Cole’u aşk, dostluk, sadakat ve kendisini bekleyen gelecek arasında seçim yapmaya zorlayacaktır.