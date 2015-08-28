Sinema>Film Arşiv > Aşkın Ritmi - We Are Your Friends
Aşkın Ritmi
We Are Your Friends
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :28 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
DJ Cole’un (Zac Efron) hayatı, kendisini kanatları altına alan karizmatik DJ James (Wes Bentley) ile tanışmasıyla giderek karmaşık bir hal alır. Çünkü Cole, James’in genç ve güzel kız arkadaşına (Emily Ratajkowski) aşık olmaya başlar. Yasak ilişkisinin derinleşmesi ve arkadaşlarıyla arasının eskisi gibi olmaması Cole’u aşk, dostluk, sadakat ve kendisini bekleyen gelecek arasında seçim yapmaya zorlayacaktır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.