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Aşkın Seçimi

The Choice

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Fragmanlar


Aşkın Seçimi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Enerjik tıp öğrencisi Gabby Holland’ın, kadınların karşı koyamadığı Travis Shaw’a komşu olması, ikiliyi asla hayal edemeyecekleri romantik bir yolculuğa sürükler. Travis, oldum olası bir kadınla ciddi bir ilişki yaşamanın rahat yaşam tarzını kısıtlayacağına inanmaktadır. Gabby ise uzun soluklu bir ilişki yaşamakta olduğu erkek arkadaşıyla hayatını birleştirmek üzeredir. Ta ki karşı koyulmaz bir arzu, aykırı çiftin itinayla planlanmış hayatlarını alt üst edene kadar… Fırtınalı bir flört evresinin ardından Gabby ve Travis evlenip, el ele yürüyen ve her kararı birlikte alan bir aile kurar, bir gün içlerinden biri hayatlarının en önemli seçimini tek başına yapmak zorunda kalana kadar…


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Bu filmin adı Seçim.."SEÇİİİİM". Eğer "AŞKIN SEÇİMİ " diye bir film istiyorsanız siz çekin, adını koyun biz de izleyelim. Böyle rezalet olmaz

  • Güzel film, izlenir

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Oyuncular ve ekip

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