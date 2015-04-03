Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Aşkopat
Paylaş

Aşkopat

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşkopat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Emre, Salih ve Duman isimli 3 sağlam arkadaş, yetimhaneden kaçınca bütün yaşamları değişmeye başlar. Yetimhaneden beraber ayrıldıkları zamandan beri hep beraber takılırlar, yaptıkları yasa dışı işler nedeni ile yakalanır ve mahkemeye çıkarılırlar. Aralarındaki Emre isimli genç o kadar iyi niyetlidir ki, yapılan her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatır, daha önce işlenen suçları da anlatınca iyi niyetten 1 sene ceza yerler. 1 yıl dolar, 3 arkadaş hapisten çıkmıştır, bir daha yapmamaya yemin ederek farklı işler denerler, lakin her işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Hadise isim çok güzel bir kız ile tanıştıktan sonra hayatlarının yönü değişmeye başlar. Eskiden yaşanan aşklar ile hesaplaşma zorunda kalan arkadaşlar, bu durumdan kurtulmak için bir yol ararlar.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Bu filmin fragmanı bile çok güzel hele şarkısı çok tutulacak belli. Sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Aşkopat filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Aşkopat filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir