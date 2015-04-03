Emre, Salih ve Duman isimli 3 sağlam arkadaş, yetimhaneden kaçınca bütün yaşamları değişmeye başlar. Yetimhaneden beraber ayrıldıkları zamandan beri hep beraber takılırlar, yaptıkları yasa dışı işler nedeni ile yakalanır ve mahkemeye çıkarılırlar. Aralarındaki Emre isimli genç o kadar iyi niyetlidir ki, yapılan her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatır, daha önce işlenen suçları da anlatınca iyi niyetten 1 sene ceza yerler. 1 yıl dolar, 3 arkadaş hapisten çıkmıştır, bir daha yapmamaya yemin ederek farklı işler denerler, lakin her işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Hadise isim çok güzel bir kız ile tanıştıktan sonra hayatlarının yönü değişmeye başlar. Eskiden yaşanan aşklar ile hesaplaşma zorunda kalan arkadaşlar, bu durumdan kurtulmak için bir yol ararlar.