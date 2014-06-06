Aşkta Yanlış Yoktur

Film, hayatını bulaşık yıkayarak kazanmaya çalışan yazar Leo Palamino´nun (Ryan Kwanten) hikayesini anlatıyor. Kendisini en yakın arkadaşı için terk eden eski karısı, Leo’nun kusurlarını anlatan ´Neden Berbatsın´ isimli bir blog yayınlamaktadır. Otuzuna yaklaşan Leo hayattaki konumundan pek memnun değildir, ta ki hayallerinin kadını Colette (Sara Canning) ile onun düğününde tanışana kadar. Artık onu kazanmak için her şeyi yapacaktır.