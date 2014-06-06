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Aşkta Yanlış Yoktur
The Right Kind of Wrong
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Kanada
- Gösterim Tarihi :6 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Film, hayatını bulaşık yıkayarak kazanmaya çalışan yazar Leo Palamino´nun (Ryan Kwanten) hikayesini anlatıyor. Kendisini en yakın arkadaşı için terk eden eski karısı, Leo’nun kusurlarını anlatan ´Neden Berbatsın´ isimli bir blog yayınlamaktadır. Otuzuna yaklaşan Leo hayattaki konumundan pek memnun değildir, ta ki hayallerinin kadını Colette (Sara Canning) ile onun düğününde tanışana kadar. Artık onu kazanmak için her şeyi yapacaktır.
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