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Aslan Çocuk
The Lion Kid
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Filmin Konusu
Aslan çocuk, kendisine kalacak bir yer alan bir aslan yavrusunun macerasını konu ediyor. Bir aslan yavrusu olan Kidd Mane, evsiz kalmıştır. Kendisine kalacak bir yer bulmak için yola koyulan Kidd, şerifi olmayan bir kasaba olan Tuckerville’e gelir. Kasabanın batı yerleşimine gelen Kidd, burada yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek ister. Kasabada iş aramaya başlayan Kidd, bu sırada Tuckerville'ye yeni şerif atandığını öğrenir. Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle’ın şerif olmasıyla asıl macera başlayacaktır.
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