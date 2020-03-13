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Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
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Filmin Konusu
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın hikâyesini anlatıyor.
Galeri
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