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Aslan Hürkuş Kayıp Elmas

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Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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