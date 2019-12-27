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Aslan Parçam

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Aslan Parçam
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Aslan Parçam, rahatsız olan kardeşi için her şeyi yapmaya hazır olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ali, kalp rahatszılığı olan bir gençtir. Ali'nin iyileşebilmesi için ameliyat olması gerekmektedir. Zeki, kardeşinin iyi olabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. İk kardeş, Antalya'da bulunan arsalarını satmak için İstanbul'dan yola çıkar. Ancak bu yolculukta başlarına beklenmedik olaylar gelecektir.

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