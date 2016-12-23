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Assassin's Creed
3 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Aralık 2016
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- Süre :140 dk.
Filmin Konusu
Devrim yaratan yepyeni bir teknoloji ile Genetik hafızası ortaya çıkarılan Callum Lynch (Michael Fassbender) 15. Yüzyıl İspanya'sında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimler. Callum gizemli bir topluluk olan Suikastçi soyundan geldiğini keşfeder ve günümüzde de var olan güçlü Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübeyi kullanır.
Galeri
Yorumlar
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Fena film izlenir....
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Oyundan sinemaya uyarlanan bir film. İzlenebilirliği yüksek
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Beklediğim sinema filmi
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Gayet başarılı bir film, konu da çok iyi işleniyor ve akıcı. Görsel sahneler de çok iyi. 13 yaşında oğlumla ilgiyle izledik, herkese tavsiye ederim .
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Fragmanını izlerken başım döndü, izlemekten vazgeçtim.
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