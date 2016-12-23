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Sinema>Film Arşiv >  Assassin's Creed
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Assassin's Creed

3 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Assassin's Creed
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (28 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Devrim yaratan yepyeni bir teknoloji ile Genetik hafızası ortaya çıkarılan Callum Lynch (Michael Fassbender) 15. Yüzyıl İspanya'sında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimler. Callum gizemli bir topluluk olan Suikastçi soyundan geldiğini keşfeder ve günümüzde de var olan güçlü Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübeyi kullanır.

Galeri

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Yorumlar

  • Fena film izlenir....

  • Oyundan sinemaya uyarlanan bir film. İzlenebilirliği yüksek

  • Beklediğim sinema filmi

  • Gayet başarılı bir film, konu da çok iyi işleniyor ve akıcı. Görsel sahneler de çok iyi. 13 yaşında oğlumla ilgiyle izledik, herkese tavsiye ederim .

  • Fragmanını izlerken başım döndü, izlemekten vazgeçtim.

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Oyuncular ve ekip

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