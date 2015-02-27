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Asteriks: Roma Sitesi
Asterix The Land of the Gods
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Jules Sezar, Galyalılardan sonsuza dek kurtulmayı aklına koymuştur. Kelt şehrinin hemen yanına kendisi bir alan kurarak, Roma kültürünü cahil gördüğü bu halka empoze etmek ve yeni bir Roman kolonisi kurmak için kolları sıvar. Asteriks ve Oburiks‘in köyünün hemen yanına kurduğu bu yeni yere “Tanrılar Sitesi” adını verir.
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