Asteriks: Roma Sitesi

Jules Sezar, Galyalılardan sonsuza dek kurtulmayı aklına koymuştur. Kelt şehrinin hemen yanına kendisi bir alan kurarak, Roma kültürünü cahil gördüğü bu halka empoze etmek ve yeni bir Roman kolonisi kurmak için kolları sıvar. Asteriks ve Oburiks‘in köyünün hemen yanına kurduğu bu yeni yere “Tanrılar Sitesi” adını verir.