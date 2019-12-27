Astral Boyut

Annesinin zamansız ölümü ile sarsılan Alex, babasıyla olan ilişki de bozulduktan sonra manevi bir boşluğa düşer. Alex, bir metafizik öğrencisidir ve “bilimsel” astral seyahat ile ruhunu görünmeyen bir mekânsal boyuta yansıtmayı öğrenmeye niyetlidir.



Astral seyahati denemeye başlayan Alex’in bedeni, dünyaya erişmek isteyen kötü niyetli ruhlar tarafından sarılır. Alex çok geçmeden annesinin karanlık geçmişini öğrenir ve ailenin bu ruhlar tarafından kuşatılan tek üyesi olmadığını öğrenir. Kendini gölgelerden ve kötü niyetli ruhlardan kurtarması için son bir aforoz töreninden geçmelidir. Annesinin psikiyatrının ve görünmeyen varlıkları görebilen Michelle’in yardımını alan Alex, yaşadıklarının aslında bastırılmış geçmişinin bir parçası olduğunu öğrenir.