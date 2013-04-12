Atatürk´ün Fedaisi Topal Osman: Cumhuriyete Giden Yol

Giresun’lu Osman’ın gönüllü olarak katıldığı Balkan savaşında bacağı sakatlanır ve Topal Osman lâkabını alır. İzmir’in işgâl edilmesinin ardından gönüllü birliklerle Karadeniz bölgesindeki Rum çetelerine karşı mücadele eder. Atatürk’e bir kaç suikast girişimi olunca Ankara’ya çağrılır ve Atatürk’ün korumalığını yapar.