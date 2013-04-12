Atatürk´ün Fedaisi Topal Osman: Cumhuriyete Giden Yol
- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Nisan 2013
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Giresun’lu Osman’ın gönüllü olarak katıldığı Balkan savaşında bacağı sakatlanır ve Topal Osman lâkabını alır. İzmir’in işgâl edilmesinin ardından gönüllü birliklerle Karadeniz bölgesindeki Rum çetelerine karşı mücadele eder. Atatürk’e bir kaç suikast girişimi olunca Ankara’ya çağrılır ve Atatürk’ün korumalığını yapar.
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Yorumlar
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Topal Osman, Ali Şükrü Bey'in şehid edilmesi hususunda "kullanılmıştır."
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Osman Ağa hakkında bilgisi olmayanların filmi anlaması biraz zor.Seslendirme iyi olmamış gibi konular arası geçişte bağlantı kurmak için topal osmanın geçmişini bilmek gerek filmi oğlumla izledim ; izlerken sahneleri devamlı sordu. Ancak çok merak ettiğim konuyu anlattığı için merak ve zevkle izledim emeği geçen herkese teşekkürller.
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Topal Osman olmasaydı Ruslar Karadeniz istila ederdi ama Topal Osman'ın ölümünü nasıl verecekler merak ediyorum. Çok önemli bir tarih ve çoğu kimsede Topal Osman'ı bilmez bence mutlaka seyredin.
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osman ağa torunu olarak çok gurur verici.inşallah topal osman ağa yı herkes iyi tanır bilir emeği geçen herkese teşekkürler.
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Güzel bir flim