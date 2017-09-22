Sinema>Film Arşiv > Atçalı Kel Mehmet
Atçalı Kel Mehmet
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Atçalı Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk efelerinden biridir. Zenginden alıp fakire vererek bölgesinde adaleti sağlar ama çıkarları zedelenen ağalar, beyler ve voyvodalar tarafından da hain ilan edilir. Atçalı'nın ölüm fermanı verilir ve Atçalı Kel Mehmet Efe'ye iki seçenek kalır. Kaçacak ya da ölecektir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.