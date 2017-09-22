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Atçalı Kel Mehmet

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Atçalı Kel Mehmet
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Atçalı Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk efelerinden biridir. Zenginden alıp fakire vererek bölgesinde adaleti sağlar ama çıkarları zedelenen ağalar, beyler ve voyvodalar tarafından da hain ilan edilir. Atçalı'nın ölüm fermanı verilir ve Atçalı Kel Mehmet Efe'ye iki seçenek kalır. Kaçacak ya da ölecektir.

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