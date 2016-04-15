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Ateş

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Fragmanlar


Ateş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ateş ve Yavuz Cihangirli ve Tophaneli iki yakın arkadaştır. Ortak noktaları geçmişlerindeki bir hatanın bedelini en sevdikleriyle ödemek zorunda kalmış olmalarıdır.

Annesi gibi tiyatrocu olmak isteyen Ateş, girdiği hiçbir işte haksızlığa tahammül edememiş ve kendi doğrusu için hiç bir kavgadan çekinmemiştir. Taksici arkadaşı ve eski kulağı kesiklerden Yavuz onu bu durumdan vazgeçirmeye çalışır; ancak o da Ateş gibi yeni bir hayata başlamadan önce geçmişteki hesapları kapatması gerekecektir.
Ateş annesiyle olan sorunlu ilişkisinden dolayı içine kapanık ve karanlık bir hayat sürdürürken Aleyna'yla karşılaşır...
Aleyna, aile baskısından İstanbul'a kaçmış, iş arayışı içerisinde karşılaştığı olaylardan hayatın acımasız gerçeğiyle yüzleşmiştir. Ama artık yalnız değildir. Ateş aşkı uğruna her türlü zorluğa rağmen kendi hayatını Aleyna'ya adamıştır.

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Yorumlar

  • Başta çalan müzikten dolayı iyimser bakmaya çalışıyorum ama oyuncu kadrosuna rağmen kötü bir filmdi. Başrol oyuncusu Ateş\'in performansını beğenmedim. Özellikle sesini hiç kullanamadı. Bunun dışında, filmde mantık döngüsü çok çok zayıftı. Filmi nerden tutarsanız tutun sınıfta kalıyor. Belki işlediği konu takdir edilebilir ama konuya da yazık etmişler, daha iyi işlenebilirdi.

  • oyunculuklar fena değil. fakat konunun işlenişi biraz basite indirgenmiş gibi geldi. Biraz daha emek harcanabilirdi. Aleyna da çok hoş kızmış demeden geçemeyeceğim. 6

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Oyuncular ve ekip

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