Ateş ve Yavuz Cihangirli ve Tophaneli iki yakın arkadaştır. Ortak noktaları geçmişlerindeki bir hatanın bedelini en sevdikleriyle ödemek zorunda kalmış olmalarıdır.

Annesi gibi tiyatrocu olmak isteyen Ateş, girdiği hiçbir işte haksızlığa tahammül edememiş ve kendi doğrusu için hiç bir kavgadan çekinmemiştir. Taksici arkadaşı ve eski kulağı kesiklerden Yavuz onu bu durumdan vazgeçirmeye çalışır; ancak o da Ateş gibi yeni bir hayata başlamadan önce geçmişteki hesapları kapatması gerekecektir.

Ateş annesiyle olan sorunlu ilişkisinden dolayı içine kapanık ve karanlık bir hayat sürdürürken Aleyna'yla karşılaşır...

Aleyna, aile baskısından İstanbul'a kaçmış, iş arayışı içerisinde karşılaştığı olaylardan hayatın acımasız gerçeğiyle yüzleşmiştir. Ama artık yalnız değildir. Ateş aşkı uğruna her türlü zorluğa rağmen kendi hayatını Aleyna'ya adamıştır.