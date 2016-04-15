Ateş
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Nisan 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
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Filmin Konusu
Ateş ve Yavuz Cihangirli ve Tophaneli iki yakın arkadaştır. Ortak noktaları geçmişlerindeki bir hatanın bedelini en sevdikleriyle ödemek zorunda kalmış olmalarıdır.
Galeri
Yorumlar
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Başta çalan müzikten dolayı iyimser bakmaya çalışıyorum ama oyuncu kadrosuna rağmen kötü bir filmdi. Başrol oyuncusu Ateş\'in performansını beğenmedim. Özellikle sesini hiç kullanamadı. Bunun dışında, filmde mantık döngüsü çok çok zayıftı. Filmi nerden tutarsanız tutun sınıfta kalıyor. Belki işlediği konu takdir edilebilir ama konuya da yazık etmişler, daha iyi işlenebilirdi.
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oyunculuklar fena değil. fakat konunun işlenişi biraz basite indirgenmiş gibi geldi. Biraz daha emek harcanabilirdi. Aleyna da çok hoş kızmış demeden geçemeyeceğim. 6