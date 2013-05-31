Ateşteki Kağıtlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Özen Film
Filmin Konusu
Gazi, ülkenin Güneydoğu’sunda terör örgütü peşindeki bir birlikte askerlik yapmaktadır. Hasan, Gazi’nin tek arkadaşıdır. Bir gece teröristlerle sıcak çatışmaya girerler. Birlikteki üç-dört askerle birlikte Hasan da vurulup şehit düşer. Hasan ölmeden evvel sevdiği kadına versin diye Gazi'ye bir mektup bırakır. Terhis edilen Gazi, İstanbul’da ilk iş olarak mektubu sahibine ulaştırmaya çalışır.
Galeri
Yorumlar
-
etrafımdan filmle ilgili iyi yorumlar duydum
-
konusu ilgniçmiş orda bi yaşlı dede var resimlerde ama anlamadım
-
fragmanını çok başarılı buldum
-
yunus güncenin sağlam bi hayran kitlesi var en azından benim etrafımda onu tanımayan ve sevmeyen yok. oynuculuğunu hiç görmedim ama iyi bi sunucuydu
-
yunus günceyi görünce mutlu oldum neredeydi bu adam bu kadar zaman