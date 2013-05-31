Ateşteki Kağıtlar

Gazi, ülkenin Güneydoğu’sunda terör örgütü peşindeki bir birlikte askerlik yapmaktadır. Hasan, Gazi’nin tek arkadaşıdır. Bir gece teröristlerle sıcak çatışmaya girerler. Birlikteki üç-dört askerle birlikte Hasan da vurulup şehit düşer. Hasan ölmeden evvel sevdiği kadına versin diye Gazi'ye bir mektup bırakır. Terhis edilen Gazi, İstanbul’da ilk iş olarak mektubu sahibine ulaştırmaya çalışır.