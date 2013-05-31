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Ateşteki Kağıtlar

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Fragmanlar


Ateşteki Kağıtlar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gazi, ülkenin Güneydoğu’sunda terör örgütü peşindeki bir birlikte askerlik yapmaktadır. Hasan, Gazi’nin tek arkadaşıdır. Bir gece teröristlerle sıcak çatışmaya girerler. Birlikteki üç-dört askerle birlikte Hasan da vurulup şehit düşer. Hasan ölmeden evvel sevdiği kadına versin diye Gazi'ye bir mektup bırakır. Terhis edilen Gazi, İstanbul’da ilk iş olarak mektubu sahibine ulaştırmaya çalışır.

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Yorumlar

  • etrafımdan filmle ilgili iyi yorumlar duydum

  • konusu ilgniçmiş orda bi yaşlı dede var resimlerde ama anlamadım

  • fragmanını çok başarılı buldum

  • yunus güncenin sağlam bi hayran kitlesi var en azından benim etrafımda onu tanımayan ve sevmeyen yok. oynuculuğunu hiç görmedim ama iyi bi sunucuydu

  • yunus günceyi görünce mutlu oldum neredeydi bu adam bu kadar zaman

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Oyuncular ve ekip

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