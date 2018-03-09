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Avanak Dedektör

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Avanak Dedektör
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde, bir cinayete tanıklık edip İstanbul'dan Kuşadası'na kaçan üç kafadarın yaşam mücadelesi anlatılıyor.

Galeri

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