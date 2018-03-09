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Avanak Dedektör
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
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- Oyuncular :
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- Müzik :
Filmin Konusu
Filmde, bir cinayete tanıklık edip İstanbul'dan Kuşadası'na kaçan üç kafadarın yaşam mücadelesi anlatılıyor.
Galeri
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