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Avcı Kış Savaşı
The Huntsman Winter's War
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Nisan 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Pamuk Prenses ve Avcı filminin fantastik dünyası, Avcı Eric ile Kraliçe Ravenna'nın kaderlerinin ne kadar derin ve tehlikeli bir şekilde birbirine geçmiş olduğunu sergilemek üzere farklı bir filmle karşımıza çıkıyor.
Galeri
Yorumlar
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Hollywood bitmiş!! İnsani hiç bir konu kullanamıyorlar. Teknolojileriyle para kazanıyorlar Sinemada para vermeye değmez bir film Görürsünüz yakın zamanda tvde gündüz saatlerinde yayınlanır bu film
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keşke chriss burda oynayacağına kahramanların savaşı thorda oynasaydı kötü bi film thorda oynasa daha iyi olurdu onun için sırf başrol verildi diye oynanan bi film.
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çok sürükleyici değil sıkıcı geliyo zamanla
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chris hemsworth filmi alıp götürüyor..6
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Müthiş bir film
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