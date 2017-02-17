En İyi Film dalında Altın Küre Ödülü'nü kazanan, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 8 dalda Oscar adayı Ay Işığı, şu ana kadar kazandığı 100'ün üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen yapımlarından biri. "12 Yıllık Esaret" ile En İyi Film Oscar'ını kazanan Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B'nin arkasında olduğu film, zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikayesi anlatıyor. Bu hikayenin merkezinde ise Miami'de yoksul bir mahallede büyüyen Chiron adlı bir çocuğun hayatının üç farklı dönemi ve kendi kimliğini keşfetme çabası var. The Hollywood Reporter'ın "Kimliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretecek" sözleriyle övdüğü film, eleştiri veri tabanı Metacritic'te 100 üzerinden 99 puanla "tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi" konumunda.