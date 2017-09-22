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Ay Lav Yu Tuu
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 2.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Midyat, ikinci hikayede de bu farklılıklardan besleniyor.
Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in (Sermiyan Midyat) Amerika macerası ile devam ediyor! Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.
Galeri
Yorumlar
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izlemek istiyorum
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Bence bu filimden sonra bırak bu işi gerçi birbaba hinduda bıraksan daha iyiydi
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Film için emek harcanmış. Ama bu defa olmamış
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Film çekimi için harcanan para daha yararlı bir iş için kullanılabilirmiş. Tv de dahi izlemeyeceğim bir film olmuş ( kötü maalesef.
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Bosuna gitmeyin. Vakit ve para kaybi
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