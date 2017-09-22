Ay Lav Yu Tuu

Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Midyat, ikinci hikayede de bu farklılıklardan besleniyor.

Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in (Sermiyan Midyat) Amerika macerası ile devam ediyor! Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.