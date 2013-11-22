Ayas
Ayas
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Altı yaşındaki Ayas'ın başından geçen maceraları konu alan filmde, Ayas'ın akrabalarıyla dolu apartmanına ve İstanbul sokaklarında yaşadığı eğlenceli maceralara konuk oluyoruz. Film, seyirciyi Ayas'ın en sevdiği arkadaşları olan kuzenleri Mustafa ve Özgür'ün yanısıra annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailesiyle tanıştırıyor ve geleneksel sokak kültürü ve oyunlarına davet ediyor.
Galeri
Yorumlar
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Cocukların zihnine yazık!!! Tamamen vakit kaybı !!!!
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AYAS izledigim en kotu seneryolu,berbat Turkce kullanilmis rezalet bir film.bunu nasil vizyona sokabiliyorlar,insan utanir gercekten!!! Hic mi animasyon izlemiyosun,butcen yoksa yapma! Her zaman emege saygi duyarim ama bu gercekten Turk insanini kucuk gorme ve ne verirsen alir mantigi!!! Dalga gecer gibi,cocuklarimizin zihnine yazik ya! Cita bu kadar mi asagi cekilir!!!! Kesinlikle bosa gidecek bir para,kesinlikle GİTMEYİN !!!
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Öğrencilerim ve ben büyük bir keyifle izledik. Yerli Malı Haftası Etkinliği olarak ;Türk yapımı çizgi film bizi mutlu etti.Türk Malı olması gurur verici..Emeği geçenlere teşekkür ederiz..Nice yapıtlara....
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Su anda sinemada seyrediyorum. Son donemde oglumla gittigim en kotu anismasyon. Verilen mesajlarda hic bir anlamyok. Filmde gecen kelimeler gunah, cok sukur, cocuklarin birbiriyle konustugu bibibirine hitap sekli oglum. Hic begenmedim...
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bütün pepe fanatikleri kesin gidicek. o zaman ne kadar gişe yapar bunu merak ettim ben