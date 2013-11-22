Altı yaşındaki Ayas'ın başından geçen maceraları konu alan filmde, Ayas'ın akrabalarıyla dolu apartmanına ve İstanbul sokaklarında yaşadığı eğlenceli maceralara konuk oluyoruz. Film, seyirciyi Ayas'ın en sevdiği arkadaşları olan kuzenleri Mustafa ve Özgür'ün yanısıra annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailesiyle tanıştırıyor ve geleneksel sokak kültürü ve oyunlarına davet ediyor.