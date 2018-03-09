Yıllar önce bir cinayete kurban giden sevgilisi Ayaz’ı unutamayan Deniz Marmaris'te kendi halinde bir hayat sürdürmektedir. Bir yandan da Ayaz'ın katili olduğuna inandığı adam serbest bırakılmıştır. Ayaz'dan sonra hayattan kopan Deniz, Marmaris'e yeni gelen sporcu Dilara ile tanışarak biraz olsunkederini dağıtmaya çalışır.

Komiser Şahin ise Marmaris'te görev yapan ve cennet parçası bu turistik kentte narkotiğe karşı savaş açmış bir polistir. Marmaris'te işlenen çeşitli seri cinayetleri çözmek için cinayet büro amiri Emir ile ortak çalışmaya başlarlar. Şahin yıllar önce kız kardeşini uyuşturucu nedeniyle kaybetmiştir ve işlenen cinayetlerde kurbanların o bölgenin uyuşturucu baronları ve satıcıları olduğunu ortaya çıkartır... Fakat katil arkasında domino taşlarından işaretler bırakmaktadır. Şüpheler Deniz'in üzerine yoğunlaşır.

Bir yandan polisiye olay örgüsü ilerlerken diğer yandan da yaşanan masum ve fırtınalı aşklar herkesin hayatını farklı yönde etkileyecektir...