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Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna
Boonie Bears: The Big Top Secret
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo'nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar'ı binbir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar'ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.
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