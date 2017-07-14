Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna

Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo'nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar'ı binbir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar'ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.