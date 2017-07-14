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Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna

Boonie Bears: The Big Top Secret

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Fragmanlar


Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2016
  • Ülke : Çin
  • Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
  • Yönetmen :
  • Süre :99 dk.

 

Filmin Konusu

Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo'nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar'ı binbir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar'ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.

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Yorumlar
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