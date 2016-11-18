Ayı Kardeşler: Büyülü Kış

Kahramanlarımızın yaşadığı Kristal Tepeler, şiddetli bir kar fırtınası sonucunda bembeyaz örtüler altında kalır. Fırtınadan sonra, Bramble'ın çocukluk anılarını canlandıran gizemli bir hayvan Kristal Tepeler'de dolaşmaya başlar. Çok geçmeden bu gizemli hayvanın peşine düşen ödül avcıları Kristal Tepeler'in altını üstüne getirir. Çocukluklarından beri birbiriyle mücadele eden Ayı Kardeşler ve Oduncu Vick'in önlerinde iki seçenek vardır. Hem bu çetin kışı atlatabilmek hem de kasabalarını tehdit edenlerden kurtulmak için işbirliği mi yapacaklar, yoksa aralarındaki kavgayı sürdürecekler midir?