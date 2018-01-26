Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar

Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Onu, hazine avcısı hırsızlardan korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir araya getirip, bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın Geyik'e ilk önce kim ulaşabilecektir?