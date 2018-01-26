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Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar

Boonie Bears: Entangled Worlds

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Fragmanlar


Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Onu, hazine avcısı hırsızlardan korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir araya getirip, bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın Geyik'e ilk önce kim ulaşabilecektir?

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Yorumlar
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