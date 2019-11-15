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Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk

Boonie Bears: Blast Into The Past

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Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Chris Boike, Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden ve Nichalia Schwartz yer alıyor.

Galeri

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