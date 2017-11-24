Ayı Paddington 2

Paul King'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Paddington'ın devam filmi, sevilen Ayı Paddington'ın teyzesi Lucy'ye hediye etmek istediği kitabın çalınmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Paddington Brown ailesinin bir üyesi olmuş, sürekli taşıdığı marmelatları ve bitmeyen neşesi ile mahallenin en popüler sakini haline gelmiştir.

Paddington teyzesi Lucy'nin 100'üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.