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Ayı Paddington

Paddington

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ayı Paddington
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Harry Potter serisi ve Gravity’nin yapımcısından sevimli bir ayıcığın birbirinden komik maceraları.
Perulu genç bir ayı olan Paddington, ailesinden uzakta, teyzesi Lucy tarafından büyütülmüştür. Teyzesinin Emekli Ayılar Evi’nde yaşamaya başlamasının ardından, bir geminin cankurtaran botuna binip kendisine bir yuva bulmak için Londra’da Paddington istasyonuna vardığında kaybolur ve şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlar. Onu tesadüfen bulup, boynuna asılı “Lütfen bu ayıya iyi bakın. Teşekkürler.” yazısını okuyan Brown ailesi, geçici olarak yuvalarını açar ve ayıcığın adını da onu buldukları istasyonun adı olan “Paddington” koyarlar. Sevimli ayıcığın şansı tam da iyiye giderken, onun ender görülen bir ayı türü olduğunu fark eden müzede görevli bir hayvan doldurma sanatçısının dikkatini çeker. O andan sonra işler karışacak ve Paddington yabancısı olduğu bu yerde, birbirinden komik ve heyecanlı maceralara atılacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Güzel bir filim olmuş çocukların gitmesini tavsiye ederim..

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Oyuncular ve ekip

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