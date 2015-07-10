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Ayı Teddy 2
Ted 2
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :10 dk.
Filmin Konusu
John ve Ted, Boston’da yaşamaktadır. John artık bekâr olsa da Ted, Tami – Lynn ile düzenli bir hayat kurmuştur. Evlilik sorunları yeni evlileri etkilemeye başlarken Ted ve Tami-Lynn, bir bebek yapmaya karar verirler. Massachusetts Eyaleti, Ted’in bir insan değil de bir mal oluğunu, bundan dolayı da evlat edinmeye uygun olmadığını beyan ettiğinde umutları yıkılır. Öfkeli ve kederli olan Ted, en iyi arkadaşından rica eder, hükümete dava açmasını ister.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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1. Si mukemmeldi buda guzel. Espriler biraz amerikanvari olsada komikti yinede. Seviyoruz seni TED )
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senin gibi iyi bir oyuncu nasil boyle sacma sapan film yapar anlamiyorum...
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