Ayı Teddy 2

John ve Ted, Boston’da yaşamaktadır. John artık bekâr olsa da Ted, Tami – Lynn ile düzenli bir hayat kurmuştur. Evlilik sorunları yeni evlileri etkilemeye başlarken Ted ve Tami-Lynn, bir bebek yapmaya karar verirler. Massachusetts Eyaleti, Ted’in bir insan değil de bir mal oluğunu, bundan dolayı da evlat edinmeye uygun olmadığını beyan ettiğinde umutları yıkılır. Öfkeli ve kederli olan Ted, en iyi arkadaşından rica eder, hükümete dava açmasını ister.