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Ayı Teddy 2

Ted 2

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Fragmanlar


Ayı Teddy 2
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

John ve Ted, Boston’da yaşamaktadır. John artık bekâr olsa da Ted, Tami – Lynn ile düzenli bir hayat kurmuştur. Evlilik sorunları yeni evlileri etkilemeye başlarken Ted ve Tami-Lynn, bir bebek yapmaya karar verirler. Massachusetts Eyaleti, Ted’in bir insan değil de bir mal oluğunu, bundan dolayı da evlat edinmeye uygun olmadığını beyan ettiğinde umutları yıkılır. Öfkeli ve kederli olan Ted, en iyi arkadaşından rica eder, hükümete dava açmasını ister.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • 1. Si mukemmeldi buda guzel. Espriler biraz amerikanvari olsada komikti yinede. Seviyoruz seni TED )

  • senin gibi iyi bir oyuncu nasil boyle sacma sapan film yapar anlamiyorum...

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Oyuncular ve ekip

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