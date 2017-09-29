Ay'ın Sırrı

Hepimizin bildiği Aya ilk ayak basış videoları gerçek değil, Apollo 11 hiçbir zaman Ay’a gönderilmediyse…

Amerikan hükümeti usta yönetmen Stanley Kubrick ile gizli bir anlaşma yapıp sanki mekik uzaya inmiş gibi bir atmosfer yaratarak sahte görüntüler çektiyse…

1960’lı yılların Londra’sına geçen bu komplo teorisinde CIA ajanı olan Kidman (Ron Perlman) Kubrick’i bulması için görevlendirilir, fakat bütün çabalarına rağmen bir türlü kendisini bulamaz. Onun yerine asla beraber iş yapmak istemeyeceği biriyle çalışmak zorunda kalır; Jonny (Rupert Grint). Tüm zamanların en kötü rock gruplarından birinin menajeri ile girdiği bu iş birliği sonucunda olaylar çok daha karmaşık bir hal alacaktır.