Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Ay'ın Sırrı - Moonwalkers
Paylaş

Ay'ın Sırrı

Moonwalkers

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ay'ın Sırrı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hepimizin bildiği Aya ilk ayak basış videoları gerçek değil, Apollo 11 hiçbir zaman Ay’a gönderilmediyse…

Amerikan hükümeti usta yönetmen Stanley Kubrick ile gizli bir anlaşma yapıp sanki mekik uzaya inmiş gibi bir atmosfer yaratarak sahte görüntüler çektiyse…
1960’lı yılların Londra’sına geçen bu komplo teorisinde CIA ajanı olan Kidman (Ron Perlman) Kubrick’i bulması için görevlendirilir, fakat bütün çabalarına rağmen bir türlü kendisini bulamaz. Onun yerine asla beraber iş yapmak istemeyeceği biriyle çalışmak zorunda kalır; Jonny (Rupert Grint). Tüm zamanların en kötü rock gruplarından birinin menajeri ile girdiği bu iş birliği sonucunda olaylar çok daha karmaşık bir hal alacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Ay'ın Sırrı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ay'ın Sırrı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir