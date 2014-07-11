Ayin (The Sacrament), iki muhabirin, arkadaşlarının kayıp kız kardeşini arama sürecini belgesel yapmaya karar vermesi ile başlar. Kızı bulmak için Amerika'nın dışında, gizli bir yere yolculuk ederler. Burada “Cennet Tarikatı” adı verilen, kırsal alanda köy hayatı yaşayan ve kendileri dışarıdakilerle ilişkilerini kesmiş yaklaşık 200 kişilik bir toplulukla karşılaşırlar. Bu küçük ve dayanışma içinde yaşayan topluluğun başında “Peder” adını verdikleri gizemli bir lider vardır. Cennet Tarikatı, insanları başlangıçta çekim ekibini dostça karşılasa da, zamanla tarikatın aslında hiç de göründüğü gibi iyimser olmadığı ortaya çıkar. Deneysel bir belgesel çekimi olarak başlayan yolculuk, bir süre sonra canlarını kurtarmak için kaçtıkları bir kabusa dönüşecektir.