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Sinema>Film Arşiv >  Ayin - Hereditary
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Ayin

Hereditary

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Henüz videosu bulunmamaktadır.

Ayin
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ari Aster'ın ilk uzun metrajı, annesinin ölümünün ardından geçmişindeki korkunç sırları keşfetmeye başlayan Annie'nin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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