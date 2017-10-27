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Ayla

4 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ayla
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (48 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.

Galeri

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Yorumlar

  • filmleriniz cok guzel...

  • Duygulanıp ağlamamak mümkün değil. Emeğinize sağlık. Sadece savaş sahneleri biraz yetersiz kalmış.

  • Konu güzel ve orjinal.Ancak filmi izlerken çatışma sahneleri bir tokat gibi yüzünüze çarpıp, başarısızlığı ile sizi filmden ve hissetmeye çabaladığınız duygudan sıyırıyor.Filmin sonuna doğru gelen duygusallık ise filmden geriye kalan tek başarı.

  • Şahane bir film.Oscar\'ı alması önemli değil benim gönlümü aldı.Çok duygulandım.Çok beğendim sadece 1 şey hariç.Savaş ve çatışma sahneleri!Bu kadar okkalı filme kuvvetli savaş sahneleri lazım.Filmin ilk giriş anından zayıf kalmış.Halbuki çeşitli Türk dizilerinde kısa sürede çekim yapıldığı halde başarılı çatışma sahneleri var.

  • Beklentinizi çok yüksek tutmayın , savaş filmi olarak düşünmeyin , basit ve kalitesiz çatışma sahneleri olsada , oyunculuklar kaliteli , dramatik duygusal sahneler için söylenecek söz yok hele ikinci yarı tahmini son 30-40 dakika merak dramla birlikte paralel şekilde nabız yükseltiyor , sonlara doğru artan drama insanı tatmin eder biçimde aslında rahatlatıyor beklentileei o yönde karşılar gibi hakkını veriyor , son zamanlarda çıkan en iyi ve anlamlı boş olmayan bir film tavsiye edilir

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Oyuncular ve ekip

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