Ayla
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.
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Yorumlar
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filmleriniz cok guzel...
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Duygulanıp ağlamamak mümkün değil. Emeğinize sağlık. Sadece savaş sahneleri biraz yetersiz kalmış.
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Konu güzel ve orjinal.Ancak filmi izlerken çatışma sahneleri bir tokat gibi yüzünüze çarpıp, başarısızlığı ile sizi filmden ve hissetmeye çabaladığınız duygudan sıyırıyor.Filmin sonuna doğru gelen duygusallık ise filmden geriye kalan tek başarı.
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Şahane bir film.Oscar\'ı alması önemli değil benim gönlümü aldı.Çok duygulandım.Çok beğendim sadece 1 şey hariç.Savaş ve çatışma sahneleri!Bu kadar okkalı filme kuvvetli savaş sahneleri lazım.Filmin ilk giriş anından zayıf kalmış.Halbuki çeşitli Türk dizilerinde kısa sürede çekim yapıldığı halde başarılı çatışma sahneleri var.
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Beklentinizi çok yüksek tutmayın , savaş filmi olarak düşünmeyin , basit ve kalitesiz çatışma sahneleri olsada , oyunculuklar kaliteli , dramatik duygusal sahneler için söylenecek söz yok hele ikinci yarı tahmini son 30-40 dakika merak dramla birlikte paralel şekilde nabız yükseltiyor , sonlara doğru artan drama insanı tatmin eder biçimde aslında rahatlatıyor beklentileei o yönde karşılar gibi hakkını veriyor , son zamanlarda çıkan en iyi ve anlamlı boş olmayan bir film tavsiye edilir