Aynı Yıldızın Altında
The Fault in Our Stars
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :126 dk.
Filmin Konusu
Hazel kanser hastasıdır ve hayatının sonuna kadar bir oksijen tüpüyle yaşamak zorundadır. Ailesinin gönlünü almak için kanser hastalarının katıldığı bir oturuma gider ve orada Gus adındaki başka bir hasta çocukla tanışır. Hemen kaynaşan ikili sıra dışı durumlarını unutup normal bir ilişki yaşamak isterler. Her ne olursa olsun birbirlerine duydukları sevgi ve aşk yaşayacakları her günü onlar için çok değerli kılmaktadır.
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Yorumlar
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Etkileyici bir film .tavsiye ederim
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Bu kadar yuksek puani hak etmiyor. Sevgilinizle izleyebileceginiz orta guzellikte bir film.
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Filmi izledim.gerçekten dokunaklı ve son derede romantik bir film sevgiliniz ile gidebileceğiniz izlerken seyir keyfi alınacak ender filmlerden bitanesidir tavsiye ederim.
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Bu film benim gözümde ancak 4-5 puan eder çok fazla abartılmış bence.
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Harika bir kitapti filmini sabirsizlikla bekliyorumm :D