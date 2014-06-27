Aynı Yıldızın Altında

Hazel kanser hastasıdır ve hayatının sonuna kadar bir oksijen tüpüyle yaşamak zorundadır. Ailesinin gönlünü almak için kanser hastalarının katıldığı bir oturuma gider ve orada Gus adındaki başka bir hasta çocukla tanışır. Hemen kaynaşan ikili sıra dışı durumlarını unutup normal bir ilişki yaşamak isterler. Her ne olursa olsun birbirlerine duydukları sevgi ve aşk yaşayacakları her günü onlar için çok değerli kılmaktadır.