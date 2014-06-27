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Aynı Yıldızın Altında

The Fault in Our Stars

1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aynı Yıldızın Altında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hazel kanser hastasıdır ve hayatının sonuna kadar bir oksijen tüpüyle yaşamak zorundadır. Ailesinin gönlünü almak için kanser hastalarının katıldığı bir oturuma gider ve orada Gus adındaki başka bir hasta çocukla tanışır. Hemen kaynaşan ikili sıra dışı durumlarını unutup normal bir ilişki yaşamak isterler. Her ne olursa olsun birbirlerine duydukları sevgi ve aşk yaşayacakları her günü onlar için çok değerli kılmaktadır.

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Yorumlar

  • Etkileyici bir film .tavsiye ederim

  • Bu kadar yuksek puani hak etmiyor. Sevgilinizle izleyebileceginiz orta guzellikte bir film.

  • Filmi izledim.gerçekten dokunaklı ve son derede romantik bir film sevgiliniz ile gidebileceğiniz izlerken seyir keyfi alınacak ender filmlerden bitanesidir tavsiye ederim.

  • Bu film benim gözümde ancak 4-5 puan eder çok fazla abartılmış bence.

  • Harika bir kitapti filmini sabirsizlikla bekliyorumm :D

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Oyuncular ve ekip

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