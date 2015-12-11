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Azap

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Azap
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kimilerine göre hurafe, safsata kimilerine göre ise bir daha hatırlamak bile istemedikleri bir tecrübe anlamına gelen cin düğünü... Bugüne kadar hep onlar geldi, ya birisi onların dünyasına gelin giderse…Azap, bize bu dünyanın kapılarını açıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • soyle de kotu film izlemedim

  • kapak resmine bakilirsa turk filmine benziyor bu film ön yargi degil gercekten paraniza yazik ses korku filmi benden soymesi

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Oyuncular ve ekip

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