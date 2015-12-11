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Azap
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kimilerine göre hurafe, safsata kimilerine göre ise bir daha hatırlamak bile istemedikleri bir tecrübe anlamına gelen cin düğünü... Bugüne kadar hep onlar geldi, ya birisi onların dünyasına gelin giderse…Azap, bize bu dünyanın kapılarını açıyor.
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Yorumlar
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soyle de kotu film izlemedim
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kapak resmine bakilirsa turk filmine benziyor bu film ön yargi degil gercekten paraniza yazik ses korku filmi benden soymesi
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