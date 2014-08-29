Azazil: Düğüm
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Sinem, anne ve babası vefat ettikten sonra ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesi ile yaşamaktadır. Üniversiteden sevgilisi Akın ile mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın’la arabada giderlerken bir köpeğe çarparak ölümüne yol açarlar. O günden itibaren Sinem için kabus dolu anlar arka arkaya yaşanır.
Galeri
Yorumlar
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Eski türk sineması şeytan filmini izleyin daha iyi bundan konu da hemen hemen birebir aynı görürsünüz eskisi daha güzel diyebilirim
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ilk defa inli cinli filmlerde kurtulan bir kız ve bir imam görüyoruz. film akıcı ama bıraz ayrıntı eksıklıgı var. iyi seyirler )
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flimin yaratıcısının dediğine göre asıl amaç korkutmaktan öte insanları metafizik varlıklara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermek imiş. ama merakla bekliyorum bende izleyeceğim
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klasik standart turk mantıgı ve ısık oyunları ıle mılletı korkutmayı hedefleyen bır fılm bos vakıt gecırmek ıcın ızlenebılır
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kesinlikle izlicemm :)