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Azazil: Düğüm

0 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Azazil: Düğüm
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sinem, anne ve babası vefat ettikten sonra ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesi ile yaşamaktadır. Üniversiteden sevgilisi Akın ile mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın’la arabada giderlerken bir köpeğe çarparak ölümüne yol açarlar. O günden itibaren Sinem için kabus dolu anlar arka arkaya yaşanır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
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Yorumlar

  • Eski türk sineması şeytan filmini izleyin daha iyi bundan konu da hemen hemen birebir aynı görürsünüz eskisi daha güzel diyebilirim

  • ilk defa inli cinli filmlerde kurtulan bir kız ve bir imam görüyoruz. film akıcı ama bıraz ayrıntı eksıklıgı var. iyi seyirler )

  • flimin yaratıcısının dediğine göre asıl amaç korkutmaktan öte insanları metafizik varlıklara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermek imiş. ama merakla bekliyorum bende izleyeceğim

  • klasik standart turk mantıgı ve ısık oyunları ıle mılletı korkutmayı hedefleyen bır fılm bos vakıt gecırmek ıcın ızlenebılır

  • kesinlikle izlicemm :)

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Oyuncular ve ekip

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