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Azem 2: Cin Garezi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
1921 yılında Sakarya’nın bir köyünde yaşanan ve 117 hanenin köyü boşaltmasına sebep olan korku dolu olay neydi? Çekim ekibi ile beraber mekânı inceleyen hocalar ekibi neden uyardı? 4 hafta süren çekim çalışmaları boyunca, 2 kere ekip değiştirmeyi gerektirecek neler yaşandı? AZEM bu sefer Sakarya’da, olayların yaşandığı köyde, olayların yaşandığı evde! Bir baba ve kızın tüyler ürperten hikâyesine tanık olacaksınız.
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Yorumlar
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