Azem 2: Cin Garezi

1921 yılında Sakarya’nın bir köyünde yaşanan ve 117 hanenin köyü boşaltmasına sebep olan korku dolu olay neydi? Çekim ekibi ile beraber mekânı inceleyen hocalar ekibi neden uyardı? 4 hafta süren çekim çalışmaları boyunca, 2 kere ekip değiştirmeyi gerektirecek neler yaşandı? AZEM bu sefer Sakarya’da, olayların yaşandığı köyde, olayların yaşandığı evde! Bir baba ve kızın tüyler ürperten hikâyesine tanık olacaksınız.