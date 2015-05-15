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Azem 2: Cin Garezi

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Azem 2: Cin Garezi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1921 yılında Sakarya’nın bir köyünde yaşanan ve 117 hanenin köyü boşaltmasına sebep olan korku dolu olay neydi? Çekim ekibi ile beraber mekânı inceleyen hocalar ekibi neden uyardı? 4 hafta süren çekim çalışmaları boyunca, 2 kere ekip değiştirmeyi gerektirecek neler yaşandı? AZEM bu sefer Sakarya’da, olayların yaşandığı köyde, olayların yaşandığı evde! Bir baba ve kızın tüyler ürperten hikâyesine tanık olacaksınız.

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