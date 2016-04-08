Azem 3: Cin Tohumu

1917 yılında Orta Anadolu da, kızılırmak kenarında bir köyde gerçekleşen, iki yakın aile arasında başlayan ve sonrasında tüm köyün senelerce süren gizemli olayların ortasında kalmasına sebebiyet veren? Cinler ile köy halkını birbirlerinden kız alıp verecek, birbirlerinin cenazesine katılacak kadar yakınlaştıran? Bir çok ulema, hüddam aracılığı ile cin kabileleri ve köyün önde gelenleri arasında yapılan ruhani anlaşmalar? Bugün halen köyün dağlık alanlarında ve Kızılırmak kenarlarında görülmeye devam eden tuhaf olaylar? Bütün bunların sırrı ne? Garip bir köyün tüyler ürperten hikayesine tanık olacaksınız...