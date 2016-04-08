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Azem 3: Cin Tohumu

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Fragmanlar


Azem 3: Cin Tohumu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1917 yılında Orta Anadolu da, kızılırmak kenarında bir köyde gerçekleşen, iki yakın aile arasında başlayan ve sonrasında tüm köyün senelerce süren gizemli olayların ortasında kalmasına sebebiyet veren? Cinler ile köy halkını birbirlerinden kız alıp verecek, birbirlerinin cenazesine katılacak kadar yakınlaştıran? Bir çok ulema, hüddam aracılığı ile cin kabileleri ve köyün önde gelenleri arasında yapılan ruhani anlaşmalar? Bugün halen köyün dağlık alanlarında ve Kızılırmak kenarlarında görülmeye devam eden tuhaf olaylar? Bütün bunların sırrı ne? Garip bir köyün tüyler ürperten hikayesine tanık olacaksınız...

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Yorumlar

  • basarisiz korku filmi

  • Gerçek bir hikayenin güzel bir uyarlanması olmuş..

  • Sese bilgisayarda efekt vererek değiştirmek korkutucu değil! Yüksek sesi bir anda vererek insanları anlık olarak korkutabilirsin ama bu iş filmin korkutucu olduğu anlamına gelmez! YETER ARTIK!

  • Super

  • Hasan karacadagın dabbe 4ü gibi etkileyici bi filmdi.igrençlik olmadanda gerilim ve korku yapılabildigini bana gösterdi.begendim ve etkilendim.

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Oyuncular ve ekip

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