Azem 4: Alacakaranlık

Azem serisi yine bir ilki gerçekleştirerek, yaklaşık 6 ay önce sosyal medya üzerinden "GERÇEK CİN HİKAYELERİ ARIYORUZ!!!" başlığı altında bir çağrıda bulundu. Oluşturulan mail hesaplarında, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden çeşitli efsaneler, yaşanmış ve yaşanmaya devam eden gizemli olaylarla alakalı birçok bilgi ve kayıt toplandı. 5.000'e yakın başvuru arasından, İç Anadolu' da Beydağları eteklerinde bir köyde yaşayan Merve T.'nin, gönderdiği fotoğraf ve video kayıtları bu filmin konusunu ve çekim mekanlarını oluşturdu. Olay yerinde yaklaşık bir hafta süren ön çalışma yapan ekip, dördüncü filmleri Alacakaranlık'ın temellerini atmış oldu.

1936 yılında İç Anadolu'da, Beydağları eteklerinde bir köyde yaşanan, garip bir ailenin tüyler ürperten hikayesine şahitlik edeceksiniz.