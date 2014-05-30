Azem: Cin Karası

Genç çift bir haftasonu ailesinden miras kalan evlerini görmek için yola çıkar. Daha önce hiç gitmedikleri Düzce'deki bu ev dışarıdan normal gözükse de aslında Azem büyüsü altında yıllardır kapısı aralanmamış bir yerdir. Evi gördüklerinde pek de umduğunu bulamayan çift yine de geceyi burada geçirmeye karar verir. Kış olduğu için evin bulunduğu köy boş ve ıssızdır. Ve onlara yardım edecek kimse yoktur. Çok geçmeden ne olduğu bilinmeyen bir varlık karşında sığındıkları terk edilmiş evden kaçmak için ölümüne bir savaş vereceklerdir.