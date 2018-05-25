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Azraille Dans
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kardeşi Hasan ve annesi Gülizar ile küçük bir Ege kasabasında yaşayan, hırsızlık yapan Niyazi'nin Azrail'le olan yüzleşmesi.
Galeri
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