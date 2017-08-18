Sinema>Film Arşiv > B Planı - Plan B: Scheiß auf Plan A
B Planı
Plan B: Scheiß auf Plan A
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :18 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :98 dk.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.