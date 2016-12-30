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Sinema>Film Arşiv >  Baaghi: Asi ve Aşık - Baaghi: A Rebel for Love
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Baaghi: Asi ve Aşık

Baaghi: A Rebel for Love

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Fragmanlar


Baaghi: Asi ve Aşık
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Delhi'de yaşayan 23 yaşındaki asi çocuk Ronny'nin, bu kural tanımaz ve sinirli yanlarından korktuğu için kendisini sessiz sakin bir şehir olan Kerala'daki disiplinle yönetilen bir okula göndermek isteyen babasının hikayesini ele alan Baaghi'de olaylar Ronny'nin yolculuk sırasında yine asi tavırlara sahip olduğu için aynı okula gönderilen Siya ile tanışması ve aralarında bir kıvılcım ortaya çıkması sonucu hareketlenmeye başlar.

Ronny, adının ve namının duyulmasının ardından okulun en azılı öğrencilerinden ve yine Siya'ya karşı hisler taşıyan Raghav'la tanışır ve aralarında bir sürtüşme yaşanır.
Bundan yıllar sonra Ronny, Siya'nın kaçırıldığı haberini alır ve kızı geri getirmek için Tayland'ın çetin, zorlu ve karanlık kısımlarında bir mücadele vermesi gerekecektir. Yepyeni bir şehirde en büyük düşmanıyla karşı karşıya hem kendi hayatını koruması hem de yine düşmanının da aşık olduğu kızı kurtarmak zorundadır. Peki bu savaştan geriye ayakta tek bir kişi kalabilecek mi? Kazanan asi Ronny mi, öfke dolu Raghav mı olacak?

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