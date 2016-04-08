Baba Mirası

Babalarının vasiyeti üzerine köyde kalıp mirası hak etmek isteyen üç kardeşi, alışık olmadıkları köy hayatında çeşitli sürprizler beklemektedir. Farklı mesleklere ve karakterlere sahip kardeşlerin başından geçen komik olayların yanı sıra Muhtar Hasan ve Maydanoz Nuri'nin köy yaşantısındaki ilginçlikleri de filme renk katıyor.